Georges YOULOU

Le quatrième d’une fratrie de 9 enfants, j‘ai appris déjà à la maison à partager, négocier, discuter et convaincre à la maison, je sais donc écouter, parler et affirmer mes positions en public. Mon parcours m’a permis de connaître et d’appréhender différentes cultures et je me considère comme un citoyen du monde. J’aime les gens et je suis convaincu qu’on peut obtenir le meilleur des gens en les élevant et les motivant même si cela n’est pas vrai pour tous.



Mes compétences :

Entrepreneur

Maîtrise de soi

Loyal

Innovatif

Curieux

Motivateur