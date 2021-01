Paul COLLIN

Concepteur et ingénieur en conception mécanique spécialiste de la commercialisation de logiciels à destination de l'industrie Mécanique.



En qualité de VP Sales je manage l'équipe de vente monde d'Enventive Engineering Inc. composée de 7 nationalités. Notre mission est le développement mondial des ventes avec un focus sur le succès de chacun de nos clients dans le long terme.



Mes compétences couvrent notamment les domaines suivants: vente, management, orientation stratégiques, montée en compétence de l'équipe, développement du site web, gestion et amélioration CRM,...