Georges-Yves GOURLAOUEN

EXPERTISE/CONSEIL/FORMATION

Expert pathologies du bâtiment maisons individuelles

Formation:Interventions orientées vers la formation de commerciaux et/ou d'encadrants commerciaux.( intra ou inter entreprise),

Formation: Tous corps d'état bâtiment, encadrants de chantiers (conducteur de travaux surveillant de chantiers- responsable chantier) en maisons individuelles et promotion



SG CONSEIL met à votre disposition son experience en formation professionnelle continue (formations DIF et plans de formation). Toutes nos formations sont proposées en intra - entreprises sur le Grand Ouest, et/ou en inter-entreprise sur le reste du territoire.

PARCOURS

Élève de l’École Nationale d’Architecture (E N S A P) de Villeneuve d’Ascq LILLE.

Avec 30 ans de carrière, en Maison individuelle et promotion. De directeur régional à directeur du développement France, augmenté de 12 années de formateur, et de manager conseil dans le bâtiment, aujourd'hui je mets mon expérience au service des professionnels et des particuliers en qualité de technicien expert en bâtiment et formateur-conseil.

******************************************************************************



BIOGRAPHIE:

J'entame dès ma sortie de formation, une carrière de huit années en qualité d'adjoint à la direction technique en construction bâtiment . Une formation d’ingénieur, technicien coordonnateur de travaux complétera mon cursus technique.

De 1984 à 2002, j'optimise mes compétences par le volet commercial. J’occupe durant cette période plusieurs postes à responsabilité, de directeur d'agence en maisons individuelles à directeur du développement technico-commercial France en promotion construction immobilière.

Je m’implique au cours de ma fin de carrière en qualité de créateur de programmes de formations, orientés sur la conduite de chantier et la commercialisation en Maisons individuelles

En qualité de formateur référent, j'anime de nombreuses cessions de formation, dont j'assure pour l'ensemble la coordination et le pilotage.

Homme de terrain,je dispense un enseignement concret qui s’appuie sur une expérience valorisée tant théorique que pratique.

Depuis 6 années,je m'implique régulièrement dans l'expertises des désordres du bâtiment.

J'assure également aux sein des constructeurs des formation spécifiques en Maisons individuelles( management, coaching,audit et préconisation en entreprises du bâtiment.

Dernièrement , plusieurs missions de conseils en réorganisation de la politique commerciale ,et la coordination technique ont été mises en place chez des constructeurs de Maisons individuelles et d'entreprise générale du bâtiment.



Mes compétences :

Ressources humaines

Formateur commercial/technique

Determiné -respecteux- Travailleur

Créatif.Pedagogue.

Support technique