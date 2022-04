Georges-Yves GOURLAOUEN, 65 ans

Marié 4 enfants

Parcours :

Bachelier option génie civil

Élève et diplômé de l’École nationale supérieure d’Architecture de Lille,(UPA de Villeneuve d’Ascq)

Après deux années en cabinet d’architectes (validation du DPLG)

J’entame dès ma sortie des études, une carrière de huit années en qualité de responsable technique en construction- promotion dans une entreprise générale de bâtiment.

Une formation d’ingénieur technicien coordonnateur de travaux complètera ma formation technique.

De 1980 à 2002, j’optimise mes compétences par le volet commercial. J’occupe durant cette période plusieurs postes à responsabilité, de responsable de secteur-commercial en maisons individuelles à directeur du développement France, en promotion construction immobilière et finalise mon parcours par une direction du développement en maisons individuelles dans l'Ouest de la France.

Je m’implique au cours de ma carrière dans la formation liée à la maison individuelle, je suis l’initiateur et l’ingénieriste de projets formatifs dans le domaine de la maison individuelle et de la promotion, branches isolées de formations spécifiques et dépourvue de Certification de Qualification Professionnelle distinctes.

Pendant dix années, en qualité de formateur j’anime de nombreuses cessions de formation, dont j’assure pour la plus part l’ingénierie.

Homme de terrain, je dispense un enseignement concret qui s’appuie sur une expérience valorisée tant théorique que pratique.

Depuis trois années et jusqu’à ce jour j’interviens en qualité de consultant chez des CMISTES dans la formation et le management. J'interviens en Audit et Management des commerciaux et également des techniciens de chantier.

Réf. Maisons SIC ,Arteco, constructions GEPS Clair logis, Maisons Alexandre, Résidence des haut de France.....



Je suis également

Vice-Président départemental et Président union locale Association de consommateurs CLCV orienté Bâtiment





Mes compétences :

Direction de centre de profits

Coaching professionnel

Management opérationnel

Direction developpement commerciale

Audit qualité

Consultant Ingénierie de formation