Georges ZEYEN

Expérience professionnelle:

24 ans d’analyses fonctionnelles, de consultance et de conseil dans une société proposant un logiciel bancaire intégré à sa clientèle bancaire

Support en logiciel financier et industriel.

Procédure anti-blanchiment

Expert comptable

4 ans d’audit de banques, de holdings et d’OPC



Principales compétences

LUXGAAP, IFRS/IAS et USGAAP.

Directives Européennes (fiscalité des revenus de l’épargne en contexte Luxembourgeois, Européen, Autrichien et Polonais, MiFID, SEPA)

Basel III. Réglementation bancaire CSSF/BCL. Comptabilité bancaire.

Produits bancaires y compris les instruments dérivés.

TVA, IBAN.



Compétences complémentaires:

Compétences techniques permettant la prise en charge de la préparation, du suivi du développement et des tests en matière de rapports légaux bancaires.

Swift

Demasy, Ciel



Mes compétences :

Taxation

Microsoft Word

Microsoft Visio

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Markets in Financial Instruments Directive

International Financial Reporting

International Accounting Standards

FORTRAN

Business Analysis

Audit externe

Visual Basic

Instruments dervivés

Anti money laudering

Logiciel bancaire intégré

Expertise comptable