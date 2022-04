N'GUETTA GEORGETTE

Ingénieur Réseaux et Télécom

31000 Toulouse

+33783357047

gynaget@gmail.com





Postes recherchés : Gestion de Projet des Systèmes d’informations & Télécom, administration réseaux, système et sécurité.



Mes compétences :

SGBDR ORACLE

Linux & Unix & Mac OS X & Windows

Simulink

VirtualBox

Traitement du Signal

Gestion de projet

MS Projet

C, Java

VHDL

Radiofréquences

MATLAB

ICS TELECOM

NSN & OMC

VMware

Shell

Méthode agile