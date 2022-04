Georgette Regine PONZIO

Tout militantisme, croise mon investissement pour offrir et optimiser la qualité de la prestation dispensée aux TOUS SECTEURS…

Lors de mon expérience managériale, j’ai rencontré et travaillé avec la mission de conduire et gérer des équipes qui diligentaient leur dimension professionnelle et donc humaine, au bénéfice d’enfants, adolescents, adultes et familles en souffrance physiologique et/ou psychologique.

Je suis loin de finaliser mon cursus et je considère, à l’instar de la démarche qualité, que ma carrière consacrée au métier du Médico-social, doit toujours s’autoévaluer, rendre compte, partager pour affiner ma dextérité professionnelle.

Mon curriculum vitae témoigne de mon avidité à tendre à la perfectibilité, un idéal certes, dans la mesure où mon humilité réaliste sait que je dois conscientiser mes propres failles. Ainsi se connaître soi pour dispenser au métier, son « meilleur » reste ma maxime : évaluer pour évoluer…



Mon questionnement en filigrane de l’agir, développe les qualités inhérentes à la fonction: Convictions, enthousiasme, légitimité reconnue, induisant une autorité naturelle, chaleur humaine avenante, communication, altérité, écoute, technicité maîtrisée, références théoriques, obédience psychologique et sociologique allant de pair, partenariat territorial, national, me permettent de glaner le champ, enrichir sa terre et récolter des valeurs thésaurisées pour les épandre encore….

Un cycle de vie! Il s’agit de « cultiver son jardin » pour consolider les fondements d’une écoconstruction participative vouée à la maison du métier du social et à la Personne, bénéficiaire de la prestation.



Mme Regine Jeannine Georgette PONZIO



Mes compétences :

Valorisation d'entreprise

Mobilité

Management

Communication

Budgets

Concertation

Maîtrise Des Deux Secteurs