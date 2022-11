Renato PONZIO

J'ai suivi dans un premier temps une formation de comptable. Six mois après l'arrêt de mes études, j'ai créé ma première société dans la restauration mais, une dizaine d'années plus tard, je dépose le bilan suite à l'implantation d'une grande société concurrente, proche de mon magasin.

C'est à ce moment-là que je m'intéresse au monde de l'immobilier et que je deviens agent commercial pour quelques années. Le métier me plaisait mais j'avais besoin de plus : je décide alors de monter une agence Anne Carole avec trois autres associés. Cette dernière a ensuite été complétée par une seconde agence à Champigny (dans le 94).

A partir de là, je me suis lancé dans diverses créations :

- une nouvelle agence Anne Carole SARL CASAMANIA à Neuilly-Plaisance (dans le 93) en 2006 ; cédée en 2010

- une nouvelle société internet en 2006 ; cédée en 2008

- un restaurant italien à Béziers "L'altro Mondo" ; cedé en 2009

- un pole de gestion immobilière en 2007

- un pole de défiscalisation par l'achat de biens neufs en 2010

- une nouvelle agence Anne Carole en mars 2011 à Chennevieres/marne

- un pole syndic en septembre 2011.



Depuis 2002, je réalise également des séances de coaching et de formation auprès de plusieurs agences Anne Carole (auto-entrepreneur).



les réseaux de mandataire depuis 2012 Capifrance puis La fourmi-immo ou j'avais 455 mandataires dans mon équipe sur un total de750 en France juillet 2021.

Création du école de formation les formateurs immo en 2020



En dehors du travail, j'aime passer du temps avec ma famille et voyager (notamment dans des lieux qui me permettent de plonger). le massage, la détente.

Mais mon principal moteur reste la création.





mes sites internet :

vendresoncommerce.com = annonce commerces

caprigestion.com = gestion immobilière

immologic.com = formation imprimerie





Mes compétences :

Plongée

Voyage

Immobilier

Restauration

Théâtre

Internet

Innovation

