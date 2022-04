Georghand MAMFOUMBI

Diplômé en mécatronique, je dispose d'une assez bonne expérience dans les domaines de l’électrotechnique, mécanique et des systèmes de transmission de mouvement.



Obstiné et passionné, je ne ménage aucun moyen pour atteindre mes objectifs.

J'ai ainsi pu participer au développement de pompes à eau à débit variable piloté par actionneur électrique pour un client nord-américain en qualité d’Ingénieur Essai Mécatronique au sein du bureau d’étude dans le cadre de ma précédente mission de conseil.



J'ai ainsi pu vérifier l'intérêt de mes compétences polyvalentes de "mécatronicien" (Mécanique, électronique et informatique industrielle).



Actuellement en tant que Référent technique, j'assure les missions suivantes:

- Gestion de projet

- Interface entre la R&D - Qualité - Industrialisation - Client final



Mes compétences :

Catia v5

Simulink

SolidWorks

MATLAB

PL7 Pro

Labview

C/C++

VHDL

Electronique Analogique et numérique

AMDEC

PWM

Dewesoft

Pneumatique

Hydraulique industrielle

Mécatronique