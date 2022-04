Georgia LOIODICE DI CAPRIO

JE SUIS RENTRÉE DANS LA VIE ACTIVE RELATIVEMENT JEUNE ET AI GRAVI DES ECHELONS PETIT A PETIT, DEVENANT TRES VITE RESPONSABLE DANS DES BOUTIQUES DE LUXE, PUIS, J'AI UN STAGE POUR OBTENIR UN BREVET DES STENO DACTYLO CORRESPONDANCIÈRE; J'AI TRAVAILLÉ SUR LE TERRITOIRE SUISSE PARLANT L'ANGLAIS ET L'ITALIEN, LANGUE MATERNELLE. J'ETAIS RESPONSABLE DE LA RECHERCHE DE LA CLIENTELE ITALIENNE. ENSUITE JE SUIS PARTIE A PARIS, ET J'AI TRAVAILLE COMME ASSISTANTE DE DIRECTION DANS LE STYLE POUR DES IMPORTATEURS SUR L'INDE ET L'ASIE DU SUD EST, EN TANT QUE DESSINATRICE, CHEF DE PRODUIT, CONTROLE DES PRODUCTIONS PENDANT PLUSIEURS ANNEES, JAI BEAUCOUP VOYAGE. PAR LA SUITE JE SUIS REVENUE AU COMMERCE, EN DEVENANT RESPONSABLE DE LA BOUTIQUE ESCADA RUE SAINT HONORE A PARIS JUSQU'A CE QU'ILS PRENNENT LEUR RETRAITE. NOUS AVONS ETE RACHETEES PAR ALBERTA FERRETTI ET J'AI EU UN ACCIDENT SUR LES LIEUX DE MON TRAVAIL. PENDANT LES ANNEES AVEC ESCADA, JE CREAIS DES MAQUETTES DE TAPIS REALISEES PAR LOUIS DE POORTERE A MOUSCRON EN BELGIQUE, ET JE CREAIS EGALEMENT DES DECORS D'ASSIETTES. J'AI PLUTÔT L'ÂME ARTISTE DEPUIS TOUJOURS.

J'AI EGALEMENT TRAVAILLE POUR DES EXPORTATEURS INDIENS. LES ACCIDENTS NE ME PERMETTENT PLUS DE TRAVAILLER DEBOUT.



Mes compétences :

Amour du travail bien fait

Création

Esprit d'équipe

Le sens des responsabilités

Peinture

Perfectionniste

Stylisme

Tissus

Maquillage

Décoration intérieure

décoratrice tapissière