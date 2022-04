Georgia MALANDRI

Bonjour,



Je voudrais travailler comme assistante comptable/assistante administrative.

Souhaitant travailler comme assistante comptable/assistante administrative j'ai déjà fait mon stage dans une S.A. où j'ai appris des tâches en ce qui concerne le secrétariat, l'accueil, l'administration. J'ai une évaluation avec laquelle je peux prouver mes compétences en ce qui concerne ma ponctualité, ma présentation, ma motivation, ma rapidité d'exécution des tâches. J’ai travaillé aussi en comptabilité pour une asbl néerlandophone. J’étais responsable pour l’encodage des achats, des ventes, OD (caisse, extraits des comptes, secrétaire social, livre des bénévoles). J’ai été assistante administrative et comptable à Plan Belgique. J’ai effectué beaucoup de différentes tâches (voir mon cv).

Le travail pour moi n'est pas seulement gagner de l'argent mais aussi gagner un maximum d'expérience possible, car j'ai toujours soif d'apprendre et de devenir encore plus compétente.





Mes compétences :

Microsoft PowerPoint, Winbooks, Popsy, ProAcc, Adi

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Excel