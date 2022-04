Georgia WELSCH-KHEDIDI

Responsable Territoriale de l'Offre de Formation.

Agence Sud de la Région Alsace - Mulhouse.



Missions territoriales sur les 4 bassins d'emploi du Sud Alsace (Mulhouse; St Louis 3 Frontières; Altkirch Sundgau et Thur Doller)/ Formation professionnelle continue.



Référent sectoriel régional pour les secteurs professionnels de la Métallurgie; des métiers artisanaux de la Métallerie et de la Mécanique; de la Chimie et de la Plasturgie.



Mes compétences :

Plasturgie

Formation professionnelle

Métallurgie

Mécanique

Chimie

Industrie