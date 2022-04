Georgie ROBERT

Rigoureuse, accueillante et polyvalente, je recherche tous postes me permettant d'acquérir des connaissances dans le monde du travail.



Mes compétences :

Réaliser une opération de prospection téléphonique

Conseiller et vendre par téléphone

Organiser une action commerciale et en assurer le

Participer à la veille commerciale

Concevoir et réaliser un support de communication

Accueillir et renseigner les visiteurs en français

Élaborer et actualiser les tableaux de bord commer

Prévenir et gérer les impayés

Traiter les commandes jusqu'au règlement de la fac

Assurer le suivi de la relation clientèle en franç

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel