Georgina PARSONS

Née en Angleterre, j'ai eu la chance de grandir en France à partir de l'âge de 11 ans. Cette double nationalité m'a donnée l'avantage de parler l'anglais et le français couramment. Au fil des années j'ai développé ma capacité à travailler dans les deux langues facilement, adaptant des stratégies et campagnes de communication pour de différents marchés.



Dans mon dernier poste en tant que Chargée de Communication UK pour Visibrain, plateforme de veille médiatique, ma mission était de développer la notoriété de l'outil au Royaume-Uni. Le défi était de lancer un produit complexe sur un marché très concurrentiel, le tout avec un budget minime. En plus d'adapter tous les supports de communication de l'entreprise, j'ai travaillé avec la Responsable de Communication pour réaliser une stratégie éditoriale focalisant sur le newsjacking et le storytelling. J'ai réalisé des études de cas de crises e-réputation pour démontrer les avantages de Visibrain en tant qu'outil de veille, afin de créer une base de contenu de qualité. J'ai également construit tout le following de l'entreprise sur les réseaux sociaux, animant les différents profils de Visibrain et faisant appel à des influenceurs pour accroître la visibilité du produit.



Mon expérience avec Visibrain m'a permis de découvrir le monde complexe de la big data, ainsi que de développer mes connaissances en social média marketing, stratégie éditoriale, et bien d'autres.



En dehors du travail, mes passions sont la cuisine, le sport, et le voyage.



Je suis actuellement à la recherche d'une nouvelle aventure professionnelle, donc si vous mon profil vous intéresse, n’hésitez pas à me contacter, ou à le partager avec vos connaissances!



A bientôt!



Mes compétences :

eZ Publish

Mailchimp

SugarCRM

Adobe InDesign

Wordpress

Microsoft Office

Adobe Photoshop

Community Management

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Blogging

Adobe Illustrator