Georgine BARBIER

Forte de 15 ans d’expérience dans le secteur des cosmétiques, je souhaiterais vous proposer mes compétences dans le domaine du développement commercial et marketing mais également du management d’équipes.



Mes atouts :

- Une excellente connaissance du marché des cosmétiques et des réseaux de distribution spécialisés.

- Une spécificité dans le maquillage et les cosmétiques naturels

- 15 ans d’expérience dans le management d’équipes de ventes et de commerciaux

- La création de protocoles de ventes dédiés à la marque

- La conception de nouveaux business model pour développer les ventes



Mon profil vous intéresse, je suis disponible pour échanger et vous donner plus de détails sur mon parcours professionnel.



Bien à vous.







Mes compétences :

Étude de marché

Marketing opérationnel

Cosmétique Bio

Management

Cosmétique

Connaissance clients

Développement commercial

esthétique