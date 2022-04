Georgy ARAYO

Avocat au Barreau de Paris depuis 1992.



Après un cursus universitaire tourné vers le Droit International, et plus particulièrement l'Arbitrage International, je me suis très vite intéressé au Droit du Travail, et plus généralement au Droit Social dans son ensemble.



De 1995 à 2015, je dirige le département Droit Social au sein du cabinet ARAYO & MONTINI (A & M Partners).



En 2015, je fonde le cabinet ARAYO AVOCATS, principalement dédié au Droit Social.



Je conseille les petites et grandes entreprises dans toutes leurs décisions qui peuvent impacter la vie de l'entreprise, leurs rapports avec leurs salariés et ce, au regard des dispositions complexes de la législation du Travail.



J'organise parallèlement, et régulièrement, des petits déjeuners appelés "Petits déjeuners A&M" en Droit Social sur des thèmes précis de l'actualité judiciaire ou sur des projets, ou avant projets, de loi en matière sociale.



Par ailleurs, je suis chargé d'enseignement à l'EFB, l'Ecole de Formation des Avocats du Barreau de Paris, en Droit Social, depuis une dizaine d'années.



Je préside une Association appelée B.E.E, BIEN VIVRE EN ENTREPRISE, ayant pour slogan : "Penser l'entreprise autrement" (http://www.viadeo.com/fr/profile/association.bee ).



Cette association est composée de différents acteurs de la vie sociale, notamment : DRH, dirigeants, salariés ou leurs représentants (syndicalistes ou autres), inspecteurs du travail, magistrats...



Cette association a pour but, par la confrontation d'idées de personnes d'origines, de compétences et d'expériences différentes, de réfléchir et de proposer des idées et/ou des solutions pour tenter d'améliorer la vie en entreprise, en tenant compte des intérêts de chacun.



En effet l'entreprise peut prospérer tout en étant conviviale. Pour cela, il faut que les intérêts de TOUS soient respectés, à savoir, ceux du salarié, mais aussi ceux de l'employeur.



Mes compétences :

Conseil

Droit Social