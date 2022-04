Geoscop DESGLIS

Co fondateur du bureau d'études GEO SCOP (SCOP SARL) en 1994 dans le domaine du développement local et de la valorisation des territoires

Gérant du bureau d'études GEO SCOP de 1999 à 2013 (300 K€/an et 5.2 ETP)

Entrepreneur salarié de la SCOP OXALIS depuis novembre 2013, sous la marque Collectif GEO SCOP

Offre proposée : Conseil stratégique en tourisme durable, préservation et valorisation des patrimoines en milieu rural