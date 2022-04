Gerald AUTHIER

Je me prénomme Gérald Authier , plombier chauffagiste de métier ayant une expérience de plus de 20 ans dans ce secteur d'activité. Licencié pour inaptitude suite à un accident de travail en 2010 . Depuis celui ci j'ai obtenu une reconnaissance travailleur handicapé (RQTH) et suivi une formation de métreur tout corps d'état (TCE) . Actuellement à la recherche d'un emploi dans le secteur d'activité du génie climatique en tant responsable de chantier, assistant métreur, métreur second œuvre (plomberie, chauffage, climatisation).