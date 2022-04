Transfer est un cabinet de conseil qui accompagne les entreprises exportatrices souhaitant exploiter les opportunités de marchés en Amérique Latine, sur la péninsule Ibérique (l'Espagne et le Portugal), en France et au Benelux (la Belgique et les Pays-bas). Depuis nos bureaux, qui sont situés dans chacune de ces régions, nous vous proposons des services personnalisés pour des secteurs très variés afin de réussir le développement international de votre entreprise.



Nous travaillons étroitement avec les Ministère de l'Économie et de l'Agriculture, le Ministère des Affaires étrangères et du Commerce Extérieur, les ambassades, les chambres de commerce, les missions économiques à l'étranger, les associations de secteur et de métiers et bien sûr, les entreprises exportatrices. Nous fournissons à nos clients des services essentiels pour une entrée réussie sur les marchés d'Espagne, Portugal, France, Benelux, Argentine, Brésil, Chili et au Mexique.



Pour toute information complémentaire je vous invite à consulter notre site internet ou bien de contacter directement nos consultants au 01 40 26 19 45.



En espérant vous comptez parmi nos partenaires à l'export, recevez, mes salutations les plus cordiales.



Gerald Baal



