Gérald BADER

Elève-Ingénieur aux Mines de Douai, je profite d'une formation généraliste pour développer des qualités aussi bien techniques que relationnelles.



Je suis actuellement en dernière année et étudie en option ISIC (Ingénierie des Systèmes d'Information et de Communication) . Elle me permet de développer encore plus profondément mon gout pour l'informatique et les nouvelles technologies.



Après plusieurs stages, et un semestre en Autriche, je suis actuellement en contrat de professionnalisation jusqu'en Septembre 2014 au sein du Crédit Mutuel Nord Europe.



Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter









Mes compétences :

MVC

Environnement Linux

Réseaux

Webmastering

SQL

Smalltalk

Linux

Drupal

Wordpress

Administration système

PHP

JAVA