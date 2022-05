Bonjour,



Ingénieur de l'Ecole des Mines de Douai, j'occupe aujourd'hui un poste d'ingénieur méthodes - amélioration continue dans l'industrie agro-alimentaire.



En charge du management du logiciel GPAO et de l'animation de l'amélioration continue, je suis les indicateurs de performance du process et mets en place les plans d’actions appropriés en interface avec tous les services du site. J’audite régulièrement le système afin d’identifier les axes d’amélioration et les besoins en formation des utilisateurs, pour assurer un fonctionnement optimum et pérenne.



Pleine d'entrain et de dynamisme, j'apprécie m’investir sur des projets visant à améliorer durablement les performances d’une entreprise.



Pour plus de renseignements n'hésitez pas à me contacter.



Bien cordialement,

Laurianne GAUTHIER



Mes compétences :

Lean Manufacturing

Autonomie et initiative

Gestion industrielle

Management

Logistique

Gestion de projet

Optimisation des flux

Capacités d'analyse et de synthèse

Capacités d'adaptation et d integration

Traçabilité

Communication

Organisation

Amélioration continue

Informatique

Développement Durable