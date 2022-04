Gérald BASTIDE

Directeur de l’Agence Adista LYON, Opérateur de Services Hébergés

-Accompagnement des PME et des Collectivités publiques vers une vision innovante de leur système d’information

-Solutions sur mesure et flexibles, pour plus d’efficacité et de collaboration, le tout associé à de fortes économies

-Adista est à la fois hébergeur, opérateur de télécommunications et le spécialiste français des services informatiques sur les réseaux très haut débit

= Parmi nos clients : plus du tiers du réseaux national des pompiers, de nombreux Conseils Régionaux, Centres Hospitaliers, CCI, PME de toutes taille, ETI…

Nos références locales: UGMR RESAMUT, CHS SAVOIE, MAIRIE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE ...........



Mes compétences :

Humour

Relations humaines

Implication

Rigueur