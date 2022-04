Gérald BAZZONI

33 ans et comblé dans tout les domaines, privé et professionnel.

Après trois expériences professionnelles bien diverses, l'une en tant que géomètre, et après l'ESCT deux en tant qu'ingénieur d'affaires (dans l'armement, et la finance), j'ai décidé de créer mon entreprise à l'étranger.

Cette belle aventure est une grande réussite aujourd'hui.

Créée en 2006 avec mon associé Christophe LARODAS lui aussi issu de l'ESCT, j'ai repris l'affaire avec mon épouse en 2009.

Le choix de créer a été vite décidé, tout comme l'expatriation, qui aujourd'hui me semble être très déterminant dans la création d'entreprise (suivant les domaines bien entendu), surtout en tant que jeune créateur.

Sachez pour ceux qui veulent se lancer que de nombreux pays vous aideront bien plus que la France pour réaliser vos projets et surtout que le pouvoir d'achat sera surement bien meilleur.