Gérald BELL

Après avoir longtemps travaillé dans la production Télé et la production de films publicitaire, me voici dans un domaine totalement différent: La fabrication de meubles sur mesure. Travaillant principalement avec des architectes et des architectes d'intérieur j'ai réalisé des meubles pour des boutiques, pour des particuliers. j'utilise le bois massif, le MDF, le stratifié, l'aluminium, l'inox, l'acier. Je fais aussi de la menuiserie métallique. Pour en savoir plus consulter mon site : http://www.gbell.fr



