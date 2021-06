Géraldine BELLO

Dynamique et investie dans mes missions, j'ai une expérience réussie de 16 ans dans la mise en place et l'animation de services marketing & communication au sein de plusieurs PME aussi bien dans le domaine industriel que celui des services.



J'ai piloté la mise en place du marketing et de la communication pour trois groupes évoluant dans un contexte international, avec des actions spécifiques en corrélation avec le projet d'entreprise, le business model et la clientèle ciblée.



Ma faculté d'adaptation rapide, ma polyvalence, mon goût pour le travail en équipe et la recherche permanente de performances me permettent d'appréhender rapidement l'éco-système de l'entreprise afin d'être force de proposition.



Ce sont ces qualités que j'utilise au quotidien afin de mettre en place des actions pertinentes pour l'entreprise et génératrices de visibilité et de productivité, tout en m'inscrivant dans une optique de développement commercial.



Mes compétences :

Stratégie d'entreprise

Plan de communication

Communication institutionnelle

Marketing opérationnel

Communication interne

Communication financière

Business development

Communication évènementielle

Marketing online

CRM

Stratégie de communication

Communication

MARCOM

Business developpement

Stratégie de marque

Budgets marketing/ vente

Études marketing

Community management

Marketing stratégique

Marketing direct

Marketing

Marketing relationnel

Plan média

Salons congrès manifestations

Communication externe

Stratégie marketing