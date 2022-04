Je suis gérant de deux agences immobilières dans le sud Vendée sous l'enseigne Avis Immobilier (Franchise)

Mes métiers sont la transaction de biens anciens et neufs, de biens professionnels ainsi que la location et la gestion locative.

Je suis toujours à la recherche d'opportunités pour apporter de nouveaux services à nos clients, développer mon activité ou me diversifier.