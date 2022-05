Thiery FOURAGNAN

COMPETENCES

Relationnelles :

• Adaptabilité aux interlocuteurs et aux situations

• Analyse et évaluation des besoins

• Management environ 35 personnes et formation de plus de 50 personnes



Administratives :

• Organisation, gestion de centre de profits et relation humaines (recrutements, gestion des conflits)

• Maîtrise de l'outil informatique



Commerciales :

• Maîtrise des techniques de vente physique et téléphone

• Gestion et suivi des dossiers commerciaux

• Suivi et assistance de la clientèle, fournisseurs et institutionnels



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Windows XP Professional

Microsoft Windows 7

Microsoft Excel