Gerald BILLET

Je cherche un poste de préparateur de commande à Bordeaux et ses alentours.



J’ai eu plusieurs expériences : manutentionnaire dans une entreprise de bâtiment, soufreur dans une entreprise d’exportation de fruits, magasinier et préparateur de commande. Actuellement, je suis la formation de préparateur de commande e- commerce au Digit-Halles. J'ai pris connaissances des contraintes du métier et sa logistique.



Dynamique, rigoureux, sociable, Ponctuel, organisé au travail. Je suis libre de suite et tout contrat.