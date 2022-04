Gérald BLONDEAU

Bonjour,



Je suis installé depuis un an sur la région Bretagne où j'étais demandeur d'emploi à mon arrivée et j'envisageais une formation en comptabilité et plus précisément en gestion de paie.

Ne trouvant pas de financement ou de formation s'effectuant durant ma période de chômage, j'ai décidé de retourner dans le commerce lorsque j'ai postulé et été retenu pour le poste que j'occupes actuellement.

A ce jour, je souhaiterais retrouver un travail plus intéressant et épanouissant pour moi dans l'administratif logistique ou gestion de stocks comme mon précédent emploi ou trouver une formation pour reprendre en comptabilité ou en ressources humaines.



Mes compétences :

Initiative et autonomie

Conscienceuse

PONCTUEL ET DYNAMIQUE

Serieux et rigeur sont mes points forts

AGREABLE

SOURIANT ENVERS LA CLIENTELE