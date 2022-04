Gérald BONNET

Commercial / Administration des ventes / Management



Conquérir et développer la position d’une société sur son marché

Organiser et structurer une stratégie d’approche des clients et prospects

Prospection, vente, fidélisation, suivi de clientèle et veilles concurrentielles

Référencement auprès de centrales d’achat et développement réseaux de partenaires

Gestion des commandes, achats, impayés, litiges, et gestion relation entre services

Encadrement et Management d’une équipe de commerciaux sédentaires et terrain





Conseil



Expertise

Missions de Consulting, préconisations de solutions adaptées

Aide à la définition de stratégie d’entreprise et mise en œuvre opérationnelle

Formation des clients et des personnels aux produits et à la réglementation





Marketing



Identifier et évaluer le potentiel de développement d’un marché ou d’un produit

Missions d’investigation, d’études marketing, de recherches documentaires

Mise en place de bases de données marketing et commerciales

Test de lancement de nouvelles offres, élaboration et suivi de tableaux de bord

Analyses Statistiques et Marketing permanentes, suivi du cycle de vie d’un produit

Création d’outils d’aide à la vente, de fiches produit