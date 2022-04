Gérald BOUILLAUD

De 1991 à 2000, Gérald occupe le poste de Directeur Marketing Direct chez NOOS / Lyonnaise Communication. Il a manage notamment 240 personnes allant des conseilleurs commerciaux aux chefs d’équipes en passant par les formateurs.

Au bout de sept ans, il poursuit dans cette même structure et occupe en plus le poste de Directeur de Ventes BtoB. Il va mettre en place une nouvelle stratégie commerciale et coordonner la création de nouveaux produits BtoB. D’autre part il accompagne le développement d’outils de gestion Grand Public.



En 2000, il intègre Euro CRM comme Co fondateur, Directeur Marketing et Commercial. Ses différentes missions sont les suivantes : Acquisition de nouveaux clients grands comptes - Management de trois équipes : Marketing Direct / Ingénieurs commerciaux / Directeurs clientèle - Développement et packaging de nouveaux produits dont Centre de contacts clef en main / Lead direct / Qualification et rendez-vous / Web Call Center / Animation flash.



C’est en 2011, qu’il rejoint le Groupe ADM VALUE à la direction du site de Meknès. Il occupe maintenant le poste de "Country Manager" pour la société ADM Value à Madagascar.



Mes compétences :

Expert de la Relation Client