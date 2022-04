Gérald BOURTGUIZE

L’audit et l’évaluation financière d’entreprises m’ont rapidement conduit vers l’informatique de gestion et le développement commercial chez JD Edwards, un des leaders sur le marché des ERP.

Cette double compétence m’a permis de répondre présent pour tenter de redresser une PME industriel familiale en qualité de directeur général durant quatre années.



Renforcée par cette expérience de management généraliste, je rejoins le secteur informatique en qualité de Directeur des opérations France et Afrique du Nord pour redynamiser l’action commerciale et améliorer la rentabilité d’ISS, société leader dans le domaine de la sécurité informatique.

Racheté par le groupe IBM, j’intègre ce groupe international dans la division des services d’Infrastructure et actuellement au sein de la division Logiciels.



Les ancrages et les valeurs de mon parcours professionnel se résument ainsi : curiosité, engagement, détermination, humilité, et respect des équipes.



Ma maxime préférée, « La vie est belle, le meilleur est pour demain. » ….



Si nous partageons des centres d’intérêts communs ou des expériences, n’hésitez pas à prendre contact pour échanger.