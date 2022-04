Gérald BOUTOUYRIE

De nature dynamique et toujours de bonne humeur,aimant rendre service et faire plaisir.

Après avoir été responsable d'une équipe de concepteur depuis Septembre 2013 et en ayant en charge, seul, la responsabilité du magasin.

Je suis depuis quelques temps passé Responsable ADV de 2 magasins Cuisinella et Schmidt.

En charge de contrôler chaque dossier vendus, de la commande en passant par les contrôles de retour usine ainsi que la gestion des poseurs et des livraisons, je suis aussi en charge de former les nouveaux venus. Quelque soit leur poste. Concepteur, ADV, nouveau poseur....

Mon rôle est aussi de prévenir les litiges en anticipant chaque point.

N'hésitez pas à me demander mon CV afin d'en savoir plus...



Mes compétences :

Ponctuel

Vendre

Immobilier

Recherche

Publicité