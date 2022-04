Gérald BRICLOT

Mes différentes expériences professionnelles ont fait de moi un technicien polyvalent capable de mener des missions en France comme à l'étranger.

Je possède des connaissances en mécanique, travaux électriques et je suis aussi capable d’effectuer des travaux de soudure (selon les procédés MIG, TIG et arc).



Si vous recherchez un scaphandrier polyvalent et autonome capable, s'il le faut, de gérer une équipe ou de faire du transfert de compétences, n'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations.





Mes compétences :

Scaphandrier Classe 1B

Photo

Scaphandrier classe 2A

Soudure sous marine

Magnétoscopie

Formateur