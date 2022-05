Sébastien JUBEAU

Après l’obtention d’un Baccalauréat Scientifique, j'ai effectué deux années en classes préparatoires BCPST (Biologie-Chimie-Physique-Sciences de la Terre) au lycée Camille Guérin à Poitiers.

Suite au passage du concours d’entrée aux grandes écoles, j'ai intègré en 2005 l’Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Rennes (ENSAR actuellement Agrocampus Ouest) pour une durée de trois ans. Etant attiré par le monde des algues, j'ai réalisé mon stage de fin d’études au centre Ifremer de Nantes sur « La mise en évidence de métabolites d’intérêt chez les microalgues ». J'ai obtenu en 2008 mon diplôme d’ingénieur agronome spécialisé en Productions Végétales option Phytochimie et Qualité des Produits Végétaux.

Demeurant m’orienter vers le domaine de la valorisation des algues, j'ai obtenu en 2009 un Master Pro en Bioprocédés et Biotechnologies Marines à l’Université de Nantes après un stage réalisé au laboratoire GEPEA sur « L’optimisation de la production d’un exométabolite par une diatomée marine ».

J'effectue actuellement une thèse au laboratoire GEPEA encadrée par Joël Fleurence du laboratoire Molécule Mer Santé (MMS) de Nantes et par Luc Marchal. Mon sujet porte sur la mise en place d’un concept de bioraffinerie appliqué à la valorisation entière, rentable et durable des microalgues. J'ai ainsi développé les compétences suivantes :

Scientifiques :

- biologie végétale

- biotechnologie

- génie des procédés

- chimie analytique



Techniques :

- culture de microorganismes

- destruction cellulaire

- techniques séparatives

- techniques analytiques



Transversales :

- gestion de projet

- communication écrite/orale

- synthèse bibliographique

- pédagogie



