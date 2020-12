ATELIER G vous propose son service de conceptions graphiques en Construction et en Communication à toutes les Entreprises et Particuliers :



1 - Plans de construction 2D/3D :

- Relevé sur site intérieur et de façades, Avant-projet sur plans, Insertion paysage avec photo-montage, Extension, Déclaration préalable de Travaux, Permis de construire, Maison individuelle (<150m²), Rénovation, Neuf, agencement intérieur / Extérieur, Design et Modélisation 3D pour simulation, Conseils, Etudes et Esquisses Cuisine, Salle de Bains....



2 - Graphisme / Publicitaire :

- Identité Visuelle adaptée à votre activité et/ou à votre besoin immédiat

- Création Originale et Unique de logo, Relooking,

- Conception et composition : Affiche / Carte / Flyer, Dépliants / Plaquettes publicitaires, Newsletter entreprise (pdf), Enseigne commerçants, Drapeau et Oriflamme, Décor de Véhicules...



Gérald Chedmail / Gérant Atelier G / Bretagne / Dept 35 / Gévezé

Réalisations et Parcours : Facebook / Viadeo / Linkedin / Google+ / Https://www.atelier-g.fr



Mes compétences :

Design / Graphisme / Architecture / Imagerie / Communication



Points forts ! :

Réactivité / Bien être / Disponibilté / Convivialité

Dynamisme / Aisance relationelle