Catherine LANDUREAU

Bonjour



Je viens de m'installer en tant qu' auto entrepreneur et de créer dans un premier temps ma boutique en ligne. Suite à mon parcours professionnel, je me rends compte depuis bien longtemps que je suis plutôt autonome et indépendante et l'envi d'entreprendre reste majeure. Cette boutique m'occupe beaucoup car je veux absolument trouver des produits sympas et bonne qualité et pouvoir les vendre à petits prix vu la conjoncture. Je souhaite que ce soit un site accessible à tous. J'ai commencé à le partager avec des amis et vu les retours que j'en ai je suis plutôt confiante. Je souhaite vraiment le dynamiser au maximum car j'ai un second défi qui dépend de celui là.

J'espère donc retenir au maximum l'attention de chacun et chacune et que vous preniez le temps de le visiter et de le partager avec votre entourage si cela vous dit bien sur. Je sais que les commandes finiront par arriver grâce aux nombreuses personnes qui accepteront de me soutenir. Je reste aussi ouverte à d'éventuelles propositions ou suggestions et sachez aussi que le site reste actif et fera l'objet de nouveautés presque tous les jours donc sur toutes les semaines. N'hésitez pas à y revenir de temsp en temps afin de connaître les nouveautés.

Merci d'avance à tous ceux qui me soutiendront dans mon projet et prendront le temps de le visiter. Bonne journée à vous



Mes compétences :

Autonomie

volontaire

Conscience professionnelle