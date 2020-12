Gérald Cousseau

Depuis de nombreuses années, je pratique la « communication active » dans le monde associatif élargi.

À chaque occasion qui ma été donné durant mes 36 ans de vie professionnelle, jai également suivi diverses formations aux diverses techniques de communication.



Aujourdhui, loccasion mest donnée de mettre en application, dans le cadre de mon métier, ce que je sais, sais faire et être pour répondre aux besoins en communication.



Dans ce monde où tout va très vite, chacun de nous se rend compte que la communication, celle qui dure dans le temps, est de plus en plus nécessaire mais tout autant difficile à toucher du doigt.



Ce que je vous propose, ce nest pas une nouvelle manière de communiquer sur tel ou tel support mais bien de trouver ensemble ce qui conviendra le mieux à vos besoins de transmission. Trouver ensemble les bons supports (Internet, presse écrite, publication (tracts, guides, etc.), informations (orales et/ou écrite), bref, tous les supports possibles et imaginables), mais aussi et surtout, les bons mots, les bonnes idées, les bons graphismes, etc.



Simplement vous apporter plus que vous ne pourriez penser et espérer par vous-même tout en gardant votre propre « image » en ligne de conduite.



Si ce programme vous intéresse, nhésitez surtout pas à me contacter.



En attendant, vous pouvez également visiter mon site sur https://www.gerald-cousseau.bzh (un accès complet peut vous être confié sur simple demande).



Mes compétences :

Gestion de la formation

Amélioration continue

Gestion de la performance

Pilotage de la performance

Formation informatique

Formation professionnelle continue

Ingénierie de formation

Formation

Communication online

Formation professionnelle

Communication visuelle

Communication événementielle

Stratégie de communication

Communication externe

Communication interne

Relations sociales

Communication

Relations clients

Relations Publiques

Aisance relationelle

Relations Presse

Résolution des conflits

Relationnel

Gestion des conflits

Spécifications fonctionnelles

Cahier des charges

Gestion de projet

Gestion du document

Documentation

Service client

Rédaction web

Support client

Support

Conseil en organisation

Conseil en communication

Conseil

Analyse des besoins

Analyser écouter réfléchir agir

Animation de groupes

Ecoute

Animation de formations

Animation d'équipe

Animation de réunions

E-commerce

Management

Animation d'ateliers

Travail en équipe

Cohésion en équipe

Esprit d'équipe

Travail d'équipe

Animation d