Gérald DE FRANCESCHI

Le service et la relation clientèle sont innés chez moi. Très jeune j’ai été confronté au monde du travail et c’est pour cela que j’ai fait toutes mes études dans la restauration. Ayant obtenu mes diplômes j’ai tout de suite trouvé du travail dans la restauration haut de gamme, dont le service de qualité est de rigueur.

Après cela j’ai voulu changer de type de restauration pour apprendre à être plus rapide et mieux organisé. Cela m’a appris bien plus que cela, comme le travail en équipe, les challenges, le fait d’être commercial.

Enfin je suis parti dans un autre secteur d’activité, où je me suis épanoui en étant à l’écoute et aux attentes de la clientèle. Le travail était complètement autonome et demande de savoir réagir très rapidement sur l’organisation, les taches à effectuer et les infrastructures.

J’avais en charge la décoration pour des soirées mensuelles à thèmes. C’est pendant cette période que le goût de celle-ci est devenu une passion.



Mes compétences :

Restaurants

Microsoft Works

Microsoft Word

Internet

Brasseries

Banquets