Gérald GERALD (BARBESANGE)

Je me suis intéressé aux pratiques holistiques en 2015 après une reconversion professionnelle. Je me suis formé en Magnetisme et en Réflexologie plantaire grâce à des formations et après avoir eu confiance en moi par un suivi thérapeutique, j'ai ouvert un cabinet à Villefargeau. Je reçois à mon cabinet professionnel ou à domicile.

Jai choisi de devenir thérapeute pour aider et accompagner les personnes qui le souhaitent à retrouver la paix en soi : un état de tranquillité, de confiance, de faire face à des agitations et à des changements que la vie nous apporte.