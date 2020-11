Gerald JUNGERS

Gérald Jungers, né en 1976, dans la Marne, aprés une carriére de sous-officier de la Marine nationale, devient technicien supérieur en environnement Marin en 2014. Titulaire de l'Education Nationale, passionné d'écologie et naturaliste depuis plus de 20 ans, il commence ses recherches en 2018 avec le Professeur Seralini de l'Université de Caen, et publie en 202 dans un journal scientifique de haut niveau, Food and Chemical Toxicology (Seralini Jungers, vol. 146, Dec.2020, 111770) "Toxic Compounds in herbicides without glyphosate". Il y démontre la présence dhydrocarbures polycycliques aromatiques cancérogènes et de métaux lourds non déclarés dans des herbicides de jardin en vente libre en France, Allemagne et Pologne. De nombreuses associations, à la suite de ce travail déposeront plainte pour fraude