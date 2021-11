Gérald ORSAT

J'ai suivi un cursus supérieur en finance. Je suis expert comptable et commissaire aux comptes diplômé.

Je suis également Expert auprès des Tribunaux.



J'ai travaillé au sein d'un fat four (KPMG) notamment.

Je suis actuellement associé du cabinet d'audit et d'expertise comptable sur Paris ( AC&T).



L'offre de AC&T porte sur l'audit légal et contractuel, l'assitance aux directions comptables et financières et sur le "transaction services".

Nos compétences concernent tous les secteurs d'activité : sociétés "internet", secteur audiovisuel (artistes, droit à l'image...), SSII, PME et PMI en industrie et services, distribution et commerce, secteur public, associations et fondations...



Mes compétences :

Audit

Comptabilité

DUE

Due Diligence

Expertise comptable

Fat

Management

Management de transition

Mobilité