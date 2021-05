Gerald TRIMAILLE

Substans group accompagne les acteurs du luxe depuis plus de 20 ans en offrant un service de création et de fabrication sur mesure de votre

environnement produits.



Les plus grandes marques nous font confiance pour la création et la

fabrication d’espaces de vente, d’events, de displays, de goodies...



réalisés par le biais de nos propres outils, dont une centaine de centres de production en Europe.





Substans group has been attending luxury key players for more than 20 years by offering design and custom manufacturing services regarding your product range environment.



The greatest brands trust our services to design and manufacture their own sales areas, events, displays, goodies...



All produced with our own tools, including around a hundred manufacturing centers in Europe.



Mes compétences :

Commerce international

Marketing opérationnel

Gestion des ressources humaines

Gestion de projet