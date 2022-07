Maîtresse de conférences HDR



Philosophie morale et politique



Directrice adjointe puis directrice du Département de Philosophie de l'université Toulouse Jean Jaurès (jusque 2020)



Philosophie du droit, théories du contrat social, guerre et sociabilité, tolérance et laïcité



Rousseau, Hobbes, Durkheim, philosophie contemporaine