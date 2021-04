Géraldine PAILLARD

Issue du monde du spectacle vivant (après une formation initiale en arts appliqués et théâtre), j’ai eu par la suite l’opportunité de m’orienter vers la création d'objets artisanaux de décoration (textiles, bois et matériaux recyclés) puis vers l’animation d’ateliers dans le domaine du Théâtre et des activités créatives au sein de différents types de structure (ALSH / colonies de vacances, centres sociaux-culturels, école de musique et théâtre).

Possédant une bonne expérience dans le domaine « Enfance – Jeunesse » suite à différentes postes en tant qu'animatrice puis Directrice-adjointe et Directrice en ACM, je suis aujourd’hui également intéressée et motivée pour m’ouvrir vers d’autres publics (handicap, insertion, personnes âgées, familles). En parallèle de mes fonctions en ACM, j’ai également eu l’opportunité de participer à différents projets artistiques / culturels en tant que coordinatrice et intervenante dans l'animation d'ateliers (cérémonie d’ouverture du championnat du monde d’aviron 2015, projet DRAC « le voyage d’Ismaël »).

De nature dynamique et organisée j’apprécie le travail en équipe mais sais être autonome lorsque cela est nécessaire.

A partir de la rentrée 2017 je rejoins l'équipe de l'association Génération Numérique :

www.asso-generationnumerique.fr pour des interventions en milieu scolaire sur le secteur Haute-Savoie et Savoie. Ceci en parallèle de la formation DEJEPS spécialité « Animation Socio-Educative ou Culturelle » mention « Développement de Projets, Territoires et Réseaux » que je suis à partir d'octobre 2017 (jusqu'en juin 2019).

Sur les périodes de vacances scolaires j'interviens en tant que Directrice d'ACM et / ou séjours.



Mes compétences :

Enfance

Animation socioculturelle

Gestion de projet

Animation d'équipe

Accessibilité aux personnes handicapées