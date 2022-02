Geraldine PROP

Chef de projet senior depuis 5 ans sur différents supports de communication (catalogues, annonces presse, 4x3...) et budgets (Accor Thalassa, Société Générale, Intersport...). Formée en agence de publicité (Publicis), mais aussi en agence de communication ainsi qu'en agence de production. Je maîtrise parfaitement la chaîne graphique, à partir du brief client, au brief DA, au brief studio : maquettistes, exé, ainsi que le suivi de production chez l'imprimeur : calage machine, façonnage, livraison, routage...

Un véritable chef d'orchestre, en totale autonomie, avec une bonne gestion des priorités et du stress et un très bon relationnel !.

Bonus : Je parle également couramment anglais et espagnol et mobile dans le monde entier !



Mes compétences :

Chaîne graphique

Management de projet

Gestion de la relation client

Gestion des priorités