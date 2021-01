Geraldine VIEILLARD

J'interviens auprès des entreprises pour les aider à optimiser leur chaine logistique, et anticiper au mieux les besoins de leurs clients.

Véritable spécialiste des prévisions de vente, de la planification des approvisionnements et de la gestion des stocks, j'aide les organisations à réconcilier la disponibilité des produits et l’optimisation des stocks.

Mes 4 offres de services:

- Conseil en gestion de la supply chain

- Formation

- Coaching

- Interim management





Mes compétences :

Approvisionnement

Supply chain

Consultant

Planification