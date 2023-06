Gérard BRAKHA

Management Commercial / Direction Centre de Profits / Direction Commerciale



Expertise Managériale opérationnelle et pédagogique dans les métiers du Bâtiment et/ou du Bricolage.

Cible de clientèle polyvalente / particulier et professionnels



Expérience professionnelle



Depuis 2014 : Directeur Régional Gard/ Groupe SAMSE / Négoce de Matériaux



6 Centres de Profits / 93 collaborateurs



• Animation Commerciale des Forces de vente sédentaire et itinérante

• Management opérationnel des Directeurs de magasins

• Élaboration des budgets annuels et définition des plans d'actions mensuels

• Gestion économique, budgétaire et administrative de chaque Centre de Profit

• Organisation des réunions commerciales mensuelles en région

• Analyse des reportings de vente / mise en place des mesures correctives

• Recrutement / Formation / Développement des Compétences

• Entretiens annuels d'appréciation

• Veille concurrentielle, Réseaux d'Influences et Référents

• Mise en place des Inventaires bisannuels / Contrôle de Gestion

• Négociation et Achats Fournisseurs





Maîtrises des Techniques en Bâtiment d’habitation / Industriels / Négoce

Second Œuvre / Construction / Rénovation



2006 / 2013 : Directeur Régional Rhône Alpes / Paca - Groupe VIAL Menuiseries

Membre du Comité de Direction

17 Centres de Profits / 24,3 ME de CA / 61 collaborateurs



Co animation de la Direction Commerciale France



Participation à l’élaboration de la Stratégie de Croissance du réseau



Projets transversaux / Structuration Industrielle de Fabrication / Développement gamme produits



64 Magasins / 96 ME de CA / 800 collaborateurs





2003 / 2006 : Directeur Départemental Le PROGRES SA Groupe Dassault

Membre de la Direction Commerciale en charge du département Rhône



5 centres de profits / 13,5 ME de CA / 26 collaborateurs



1989 / 2003 : Directeur Commercial Délégué Comareg S.A / Groupe Vivendi Universal

Membre de la Direction Commerciale en charge de la région Sud-ouest



19 centres de profits / 21 ME de CA / 115 collaborateurs



Etudes et diplômes



Master en Management / Ecoles des Cadres Paris la Défense / 1989



BTS Technico-commercial / LTE Vaucanson Grenoble / 1987



Bac F1 Construction Mécanique / Vaucanson / 1985





Autres formations



Expert Management / Conduite de Projets

Techniques de vente / Argumentaires Clients / Traitement des Objections

Styles Sociaux / Comportements d'achats

Organisation et gestion du temps de travail

Coaching / Formation de Formateurs

Développement personnel et affirmation de soi

PNL

EKSA Management / Cursus KRAUTAMMER



Langues



Portugais Courant



Divers



17 ans de vie en Amérique du Sud / Brésil

Planche à voile / Ski / Cinéma / Sociologie et comportements humains

Passionné de bricolage, construction, rénovation, changement de destination, décoration et aménagement de l’habitat.

Mise en œuvre et réalisation pratique de 9 projets personnels d’habitation.