Gerard DIACONESCO

Spécialiste et parmi les premiers pionniers de l'INTERNET en France des années 1990-2000 mes activités ont été très diversifiées en cette première partie de début de XXIème siècle.

Durant près de plus de 25 ans de journalisme spécialiste de la Presse écrite, photos et de audiovisuelle en France ainsi que de la promotion des réseaux de l'informatique Haut Débit avec INTERNET, j'ai créé un nouveau groupe de Communication universelle sur INTERNET à savoir :

INTERNET COUNCIL LLC aux USA avec son département pour l'EUROPE " DIACONESCO.TV ".

Les activités de la Compagnie sont divers et multiples comme la production audiovisuelle , la presse écrite, photos, vidéo, marketing avec INTERNET et les Réseaux Sociaux.

Depuis peu de temps nous nous lançons sur le marché international de l'immobilier haut de gamme avec un département aussi sur les loisirs.

Nous avons atteint depuis ces deux dernières années une audience

internationale très importante avec tous nos différents blogs et médias sur INTERNET qui sont en Anglais, Français et en Italien.



Mes compétences :

Presse journalistique, Marketing Internet, Immobilier