Gérard JURINE

Je suis né en 1948, mais suis, il me semble, beaucoup plus jeune que ne l'indique mon état civil.

Marié en 1973, j'ai eu 4 enfants et suis grand père de Chloé, née en 2014 et de Joseph, né en 2019.

Etudes de droit, inspecteur élève des Impôts, commissaire de la Marine pendant deux ans, je rejoins le Groupe TOTAL en 1974.

Après une carrière très diversifiée de manager (droit bien sûr, mais aussi contrôle gestion, transports, finance, systèmes d'information), j'adhère, en 2003, au plan de départ proposé par TOTAL au moment de sa fusion avec ELF.

Je reviens au droit à 100% en devenant juge de proximité pour un mandat de 7 ans non renouvelable.

En 2008, année de mes 60 ans j'ai prêté serment au Barreau de Paris. Eh oui !

Je suis fier d'avoir embrassé cette nouvelle carrière extrêmement intéressante d'avocat généraliste. Je la conduis sans la pression de l'honoraire à tout prix, ce qui me donne la possibilité d'aider un certain nombre de personnes disposant de peu de ressources. J'ai la satisfaction d'avoir obtenu quelques succès dans des domaines variés : droit pénal, responsabilité médicale, crédit à la consommation, conseil aux particuliers et aux PME...

Ma devise d'avocat : un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès.

Mais si un procès est nécessaire, je le mène avec précision et rapidité.





Mes compétences :

Droit

management

finance